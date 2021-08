Nardó | Emiliano appoggia la candidatura di Mellone? Il sen. Stefano si sospende dal Pd per protesta

Nardó-La benedizione di Emiliano alla ricandidatura di Pippi Mellone a sindaco di Nardó, ha causato, come avevamo annunciato, un vero terremoto sia a destra che a sinistra. Eclatante è stato nelle scorse ore il comunicato del sen. Dario Stefano che si è sospeso dal PD proprio per prendere le distanze dalla posizione del Presidente della Regione Puglia.

“Mi autosospendo dal partito democratico, in attesa di un chiarimento non più rinviabile e che, mi auguro, possa avvenire il più presto possibile”. Lo dichiara, in una nota, il senatore pugliese del Pd Dario Stefàno che ha inviato una lettera ai vertici pugliesi e nazionali del partito. Il dissenso si è concretizzato in un commento lasciato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a un post del primo cittadino di Nardò Pippi Mellone con cui “ha confermato un chiaro endorsement alla sua ricandidatura a sindaco di Nardò”.”Inutile sottolineare che Mellone è notoriamente un militante di movimenti di estrema destra. Inutile ricordare anche che il Pd a Nardò è parte attiva di un’altra coalizione”, spiega. “Non censuro Emiliano, ma non condivido E credo che si possa, si debba, stigmatizzare il silenzio del Pd davanti a comportamenti così evidenti e dinanzi a tali anomalie”.