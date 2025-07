Nardó, è fatta per Giuseppe Tedesco

Il Nardó ha il suo nuovo attaccante. È praticamente in chiusura la trattativa con Giuseppe Tedesco, la scorsa stagione alla Fidelis Andria. Attaccante centrale classe 1997, nato ad Altamura, vanta circa 144 presenze nel Girone H di Serie D, annate in cui è andato a segno 29 volte, oltre a fornire 8 assist. Diverse esperienze per lui con le maglie di Team Altamura, Pianese, Cerignola e Foggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author