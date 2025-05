Nardó, De Sanzo: “Stagione ricca di difficoltà, ma positivissima”

Al termine del match perso per 4-2 a Fasano, l’allenatore del Nardò Fabio De Sanzo ha commentato ai nostri microfoni il derby disputato al Curlo, tracciando contestualmente un personale bilancio stagionale dopo l’ottavo posto conquistato dai granata, ad appena tre punti dai playoff: “Faccio innanzitutto i complimenti al Fasano, perché ci ha messo anima e cuore ed hanno dimostrato di meritare i playoff. Per quanto riguarda noi, stagione positivissima al netto di tutte le componenti. È stata un’annata ricca di difficoltà, ma i ragazzi sono stati fantastici. Li ringrazio uno ad uno, spero di rivederli presto. La società deve ora sedersi intorno ad un tavolo e programmare. Ci sono buone probabilità che io rimanga, anche se è ancora tutto da vedere, ma l’importante è che ci sia una società forte alle nostre spalle. Lo meritano i tifosi e lo merita questa splendida città, in cui mi sono trovato benissimo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author