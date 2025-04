Nardò, De Sanzo: “Rimonta da grande squadra. Orgoglioso dei miei ragazzi”

Una dedica speciale, un’emozione sincera e una vittoria che va oltre i tre punti. Dopo il successo in rimonta contro la Palmese, il tecnico Fabio De Sanzo ha voluto rivolgere un pensiero al compagno Michele Margagliotti, colpito dalla perdita della madre.

“Un grande pensiero va al nostro amico Michele Margagliotti per la scomparsa della sua mamma. Ci tenevo tantissimo a dedicargli questa vittoria, anche se è una piccola cosa. Michele è sempre uno dei nostri, e mi dispiace davvero tanto che oggi non fosse con noi. Voglio che gli arrivi forte questo messaggio, da parte mia, della squadra e della società.”

La partita non è stata semplice, ma la reazione è stata da grande squadra: “Potevamo passare in vantaggio dopo due minuti, poi abbiamo subito due gol in rapida successione. Ci hanno dato due belle sberle, ma i ragazzi hanno reagito mettendoci tutto quello che avevano. È stata una grande prestazione, soprattutto di gruppo.”

Il tecnico elogia anche il pubblico, vero dodicesimo uomo in campo: “Oggi non è stata solo una vittoria sul campo, ma anche sugli spalti. I tifosi sono stati incredibili, non ci hanno mai abbandonato. Anche sul 2-0 continuavano a incitarci. Siamo partiti un po’ storditi, perché la Palmezzana ha spinto subito forte, ma ci siamo rimessi in carreggiata. Abbiamo meritato questa vittoria e forse anche qualcosa in più.”

Una svolta è arrivata con il gol del 2-1 prima dell’intervallo: “È stato fondamentale, ci ha dato fiducia. Nella ripresa non c’è stata partita. Abbiamo dominato e finalmente siamo riusciti a rimontare, cosa che non era mai successa finora. È un segnale importante.”

Le scelte tecniche sono state mirate: “Volevo più qualità. Mengoli era calato fisicamente, mentre Stefano Milli poteva far girare meglio la palla. Trinchera spingeva più di Magnus, che comunque ha fatto una buona partita. Tutti hanno dato il massimo. Questo è un grande gruppo.”

Infine, una riflessione che fotografa il momento: “Oggi faccio fatica a scegliere gli undici titolari, mentre nelle prime 30 partite non era così. Ce lo meritiamo: abbiamo sofferto tanto e ora è giusto ricevere qualche elogio. I ragazzi hanno sempre dato tutto, anche nei momenti più difficili. Hanno sempre onorato la maglia, e di questo sono orgoglioso.”

“Un applauso ai tifosi, da parte mia: sono stati unici. Veramente unici.”

