Nardò, De Sanzo: “Dubbi sull’1-0, ma ha vinto la squadra più forte del campionato”

Al termine del match perso per 2-0 a Casarano, l’allenatore del Nardò Fabio De Sanzo ha commentato così la sconfitta rimediata al Capozza in conferenza stampa: “Se l’arbitro ha visto quel gol, è un fenomeno. Se invece dovesse aver visto male, e la palla non dovesse in realtà essere entrata, mi darebbe fastidio. Tutto ciò senza nulla togliere al Casarano, ovviamente. È una grande squadra, la più forte di questo campionato. Abbiamo giocato una discreta partita, a noi mancavano diversi giocatori, ma non posso davvero dire nulla ai ragazzi oggi. Hanno dato tutto. Tornando all’arbitro vorrei rivedere anche il fallo in area su Piccioni, non fischiato. Noi comunque dobbiamo tener conto della nostra situazione ogni giorno, e ragionare di domenica in domenica. Dobbiamo recuperare energie in settimana, fortunatamente ci rientrerà qualcuno. Oggi anche De Crescenzo si è fatto male, avevo paura a far giocare Calderoni che non era al top. La fortuna non è dalla nostra parte, questo è certo. Vogliamo ritrovare intanto il gol, perché stiamo facendo fatica nell’andare a concludere, ma mi rendo conto che non è facile cambiando tanti giocatori ad ogni partita. Lamentarsi non serve a nulla, resto convinto del fatto che questa squadra, messa nelle giuste condizioni, può dare soddisfazioni. La partita di domenica contro l’Acerrana può valere un intero campionato. Ci sta girando tutto storto ultimamente, dobbiamo stare però uniti. Chi scende in campo deve sputare sangue ogni domenica, non c’è altra strada”.

