Nardò, De Sanzo: “Andiamo avanti con tranquillità ed entusiasmo”

Secondo successo consecutivo per il Nardò. I granata battono di misura il Costa d’Amalfi e mettono nel mirino la zona playoff. Questa l’analisi del tecnico dei salentini, Fabio De Sanzo, nel post gara: “Nel primo tempo abbiamo avuto la fretta di buttare la palla avanti ma non deve essere così. C’è stata un po’ di frenesia ma non abbiamo rischiato. Potevamo raddoppiare ma abbiamo dimostrato grande carattere. C’è un po’ di rammarico per non averla chiusa prima ma non abbiamo mai subìto tiri in porta. Abbiamo disputato una grande prestazione. Abbiamo creato molto e mi fa piacere. Ci siamo difesi bene, abbiamo avuto rispetto per il Costa d’Amalfi. Sapevamo che i nostri avversari avrebbero giocato con lanci lunghi per i due attaccanti, potevamo fare male nelle ripartenze ma sono molto contento per questa vittoria. Ora guardiamo avanti, dobbiamo stare tranquilli e continuare con questa fame di risultati. Non ho ancora visto la classifica, voglio proseguire con questo entusiasmo. Dobbiamo guardare ciò che facciamo giorno dopo giorno. I playoff? Il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare partita dopo partita, come stiamo facendo adesso”.

