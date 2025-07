Nardò: confermato Galli, in attacco arriva Tedesco

Doppio annuncio in casa Nardò. Il club granata, infatti, ha ufficializzato la conferma di un portiere e l’arrivo di un attaccante. Tra i pali, i salentini hanno prolungato l’accordo con Riccardo Galli, estremo difensore classe ’93 in Puglia dallo scorso ottobre e autore di 18 presenze nel Girone H di Serie D appena concluso. Per l’attacco, invece, la squadra di De Sanzo beneficerà dell’arrivo di Giuseppe Tedesco, classe ’97 proveniente dalla Fidelis Andria. Con i federiciani, Tedesco ha messo a segno 3 reti in 17 partite, dopo una prima parentesi tra le file della Sanremese.