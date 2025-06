Nardò, cittadini in piazza per chiedere più sicurezza

Massiccia adesione al presidio in piazza Diaz, raccolte centinaia di firme. Giuri: “Chi ama la città non resta a guardare”

Ampia partecipazione sabato 28 giugno al presidio per la sicurezza cittadina organizzato in piazza Diaz a Nardò, dove in poche ore sono state raccolte diverse centinaia di firme. L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale Pierpaolo Giuri del gruppo Difendere Nardò, ha visto una partecipazione numerosa e trasversale, con molti cittadini che hanno scelto di essere presenti per manifestare la propria preoccupazione.

“Molti hanno condiviso esperienze personali, soprattutto legate a episodi che hanno coinvolto donne e ragazze. La sicurezza non può più essere rinviata. Chi ama Nardò non resta a guardare”, ha dichiarato Giuri ringraziando la cittadinanza per il sostegno e la presenza.

Nel corso del presidio è stato ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippi Mellone, che in questi anni ha avviat diversi interventi concreti per rafforzare la sicurezza sul territorio. Tra questi:

l’ottenimento di un finanziamento da 2,85 milioni di euro per la realizzazione del nuovo Commissariato di Polizia, già in fase esecutiva;

la programmazione della nuova Caserma dei Carabinieri, con un investimento di 3 milioni di euro, da realizzarsi nella stessa area del Commissariato;

l’attivazione della futura sede della Guardia di Finanza in via Galatone, in collaborazione con il Corpo;

l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Locale;

l’installazione di 38 telecamere di videosorveglianza in punti strategici della città.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai consiglieri comunali Augusto Greco (delegato alla sicurezza), Carlo Benegiamo (delegato al centro storico) e Marcello Greco (delegato alla Polizia Locale), per il lavoro svolto in ambito istituzionale.

“Queste sono le azioni possibili a livello locale, ma adesso serve un impegno ancora più forte e coordinato da parte dello Stato e delle forze dell’ordine, che ringraziamo per il lavoro quotidiano”, ha concluso Giuri.

