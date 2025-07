Nardò, Circonauta Festival: la magia del circo contemporaneo

La magia del circo incontra le atmosfere barocche del cuore del Salento. Fino al 13 luglio Nardò accoglie Circonauta, il festival del circo contemporaneo giunto alla sua undicesima edizione.

Sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia, la manifestazione vanta tra gli ospiti artisti circensi di respiro internazionale, come Anatoli Akerman dall’Israele, tra i più importanti clown viventi, gli spagnoli El Cruce e l’italiano Matteo Galbusera.

Un ricco calendario di spettacoli e proposte artistiche che spaziano dalle esibizioni circensi alla musica, dalle tavole rotonde agli incontri letterari a tema, e ancora dai workshop alle mostre fotografiche. Il tutto nel palcoscenico a cielo aperto di vie, piazze e vicoli del centro storico.

Ogni anno viene scelto un tema che fa da filo rosso per tutte le serate del festival. L’edizione corrente si ispira al concetto ecologista di “Ri-pensare il pianeta”, per affermare la necessità di recuperare un rapporto autentico con la Madre Terra e i suoi ecosistemi, e per rinsaldare il legame tra il territorio salentino e chi lo abita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author