5 Settembre 2025

Nardò, c’è l’accordo con Francesco Margiotta

Fabrizio Caianiello 5 Settembre 2025
centered image

Accordo raggiunto. Il Nardò e Francesco Margiotta adesso sono più vicini. L’attaccante giramondo, dunque, salvo colpi di scena dell’ultim’ora, vestirà la casacca granata nella prossima stagione. Una trattativa consumata in pochi giorni dopo che Margiotta aveva rifiutato diverse proposte in Serie D ed Eccellenza. Fabio De Sanzo si assicura così un attaccante di grande esperienza. Attaccante classe 1993, una vita tra Lega Pro e Svizzera, prima di una avventura in Asia. E’ uno dei calciatori italiani ad aver vestito più maglie estere.

centered image

