Nardò, Calderoni: “Vogliamo i playoff. Gara con l’Ischia spartiacque decisivo”

Il Nardò non ha fatto neanche in tempo ad affacciarsi in zona playoff, che dalla finestrella del quinto posto ci è immediatamente sceso. Il 2025 dei granata era partito col piede giusto: due vittorie interne consecutive per 4-0 con Angri e Ugento, intervallate solo dal pareggio di Matera. Poi la sconfitta contro la Nocerina, ed il successo di Francavilla in Sinni. L’1-0 contro il Costa d’Amalfi aveva messo il Toro nelle condizioni di poter addirittura allungare su Matera e Virtus Francavilla, ma la seconda metà di febbraio si è rivelata particolarmente amara. Tre sconfitte di fila hanno rispedito i neretini di Fabio De Sanzo al settimo posto a quota 33, esattamente a metà strada fra la quinta casella di graduatoria e l’undicesima posizione. Quel quinto posto, secondo Marco Calderoni, continua però ad essere un obiettivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author