Nardò | Cade su scogliera e precipita per tre metri, soccorsa

Una donna di 33 anni di Veglie è stata soccorsa e messa in salvo questa mattina da militari della Capitaneria di Porto, dopo essere scivolata da un’altezza di tre metri sulla scogliera di Torre Uluzzo, nel parco di Porto Selvaggio, lungo la costa di Nardò. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118, mentre via mare è arrivata una motovedetta della Capitaneria di Porto. La donna è stata immobilizzata su una barella, recuperata e trasferita a Gallipoli. Da qui in ambulanza è stata portata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Non è in pericolo di vita.