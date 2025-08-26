27 Agosto 2025

Nardò, boom di presenze turistiche: è tra le tre migliori città d’Italia

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
Estate da record per Nardò, che entra nella top 3 delle città italiane con il maggior incremento percentuale di presenze turistiche rispetto al 2024. I dati diffusi dal Ministero del Turismo collocano la località salentina insieme ad Agropoli e Sciacca ai vertici della graduatoria nazionale relativa al tasso di saturazione Ota, ossia il grado di occupazione delle strutture ricettive attraverso le piattaforme di prenotazione online come Booking ed Expedia.

Il periodo di riferimento riguarda luglio e parte di agosto 2025. Un risultato che assume particolare rilievo perché affianca Nardò a capitali del turismo balneare come Ravenna, Cattolica, Tropea e Finale Ligure.

“Questo dato è un’ulteriore conferma della crescita turistica di Nardò – ha dichiarato l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Giuseppe Alemanno –. La città è ormai tra le grandi mete del turismo italiano, apprezzata per mare, natura, storia e identità mediterranea. Il balzo certificato dall’indice Ota dimostra il valore del lavoro svolto su promozione, servizi e qualità delle strutture ricettive, frutto della collaborazione tra pubblico, operatori e cittadini”.

Un riconoscimento che rafforza il posizionamento di Nardò nel panorama turistico nazionale e conferma la centralità della Puglia nelle dinamiche di crescita del turismo mediterraneo.

