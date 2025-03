Nardò, bomba posizionata sotto auto: esplode nella notte

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:44, un ordigno rudimentale di piccola entità è esploso sotto una Fiat Punto parcheggiata in via Pierpaolo Pasolini a Nardò, in una zona isolata e lontana dalle abitazioni. L’esplosione ha causato il danneggiamento del paraurti e della ruota posteriore sinistra del veicolo, senza provocare feriti o ulteriori danni a strutture circostanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno messo in sicurezza l’area, e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) di Gallipoli, che hanno avviato le indagini per determinare le cause e i responsabili dell’accaduto. Al momento, non è chiaro se l’episodio sia riconducibile a un atto intimidatorio o a un gesto vandalico.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili alle indagini a contattare le forze dell’ordine, al fine di fare luce sull’episodio e garantire la sicurezza della comunità locale.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts