BARLETTA – Ultime 24 ore di prepartita in casa Barletta, prima della semifinale playoff al Giovanni Paolo II di Nardò. Saranno mille i tifosi biancorossi in trasferta in Salento. Per conquistare la finale, la squadra di Farina dovrà vincere nei novanta minuti o, in caso di parità, entro i tempi supplementari. Il 30 aprile, il Barletta ribaltò il Nardò al Puttilli con un 3-2 firmato Lattanzio, due volte, e Loiodice (foto Ruggiero Di Benedetto). A presentare il match il difensore Andrea Petta.

