NARDÒ – Un Barletta sottotono incappa nel terzo ko stagionale sul campo del Nardò. Padroni di casa che vincono 1-0 con il gol di Dambros ad inizio ripresa.

Padroni di casa a caccia del riscatto dopo il ko di Brindisi, Ragno deve rinunciare allo squalificato Urquiza nello schieramento iniziale. Biancorossi con Di Piazza dall’inizio nel 4-3-3, Scaringella parte dalla panchina.

Subito un problema per Farina, che al 10′ deve rinunciare a Petta per un fastidio muscolare: al suo posto Telera. Al 16′ angolo di Montinaro, testa di Addae ma pallone alto. Tre minuti dopo tiro dal limite di Dambros che non inquadra lo specchio. Al 27′ ci prova Ciraci dai 20 metri, mira imprecisa. Un minuto dopo tocca a Ferreira da fuori, Piersanti c’è. Match spezzettato con poche occasioni e alta intensità agonistica, giallo per Maccioni prima dell’intervallo. Si va al riposo sullo 0-0.

Ripresa al via con gli stessi 22 in campo, al 2′ subito una botta da fuori di Ferreira che finisce oltre la traversa. Al 4′ il vantaggio del Nardò, verticalizzazione per Dambros che elude l’intervento di Marangi e Piersanti, il portiere biancorosso recupera la posizione ma il 7 granata lo batte con un destro sotto le gambe. Al 12′ ancora Nardò in avanti, Ferreira riceve in area ma viene murato dalla difesa del Barletta. Farina inserisce Lattanzio per movimentare la zona offensiva, ma i granata vanno vicini al raddoppio: al 21′ punizione di Montinaro dal limite, Piersanti immobile e pallone a due passi dal palo. Tra i biancorossi dentro anche Scaringella per Di Piazza, nel Nardò fuori Dambros per Mariano. Al 27′ occasione per Mariano, servito davanti a Piersanti, ma scivola a due passi dal portiere. Al 39′ ancora Piersanti che salva su Mariano mettendo in corner, dagli sviluppi dell’angolo De Giorgi calcia alto. Al 42′ chance enorme per il Barletta, angolo di Loiodice per la sponda di Russo, Feola prova a calciare ma viene fermato in area tra le proteste ospiti. Nei 5 di recupero non accade più nulla, terza sconftta stagionale per il Barletta dopo quelle contro Gladiator e Martina. Biancorossi agganciati dal Nardò, domenica al Puttilli arriva il Fasano.

TABELLINO

NARDÒ (3-5-2): Viola; Russo, Lanzolla, De Giorgi; Addae, Fedel, Ciraci, Antonacci, Montinaro (77′ Mengoli); Dambros (71′ Mariano), Ferreira (73′ Gjonaj). A disposizione: Di Fusco, Orlando, Massarelli, Polichetti, Caracciolo, Zumpano. All. Ragno.

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Milella (58′ Lattanzio), Petta (10′ Telera), Pollidori, Marangi; Cafagna, Vicedomini (72′ Feola), Maccioni (58′ Cassatella); Russo, Di Piazza (68′ Scaringella), Loiodice. A disposizione: Lovecchio, Lavopa, Rastelletti, Mercorella. All. Farina.

Marcatori: 49′ Dambros (N).

Ammoniti: Maccioni (B). Pollidori (B), Montinaro (N).

Angoli: 5-7.

Recupero: 3′ pt, 5′ st.