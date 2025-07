Nardò, arrivano Michael Manuzzi e Andrea Movilla

Dopo Galli e Tedesco, il Nardò rafforza la rosa con altri due ingressi. Il club salentino, infatti, ha annunciato gli arrivi di Michael Manuzzi e Andrea Movilla. Terzino destro classe 2006, Manuzzi è reduce da una stagione importante con la maglia della Sarnese. Queste le sue prime parole in granata: ” È un’opportunità importante per raggiungere il professionismo e puntare ancora più in alto. Oltre alla sua notevole storia calcistica, vedo nella società ambizione e forza, caratteristiche che fanno parte della mia persona dentro e fuori dal campo. Sono molto entusiasta di poter giocare in uno stadio importante come quello del Nardò e soprattutto con una tifoseria altrettanto importante e pronta a sostenerci nelle nostre battaglie in campo”.

Movilla, invece, è un centrocampista e terzino molto duttile. Classe 2007, l’ex Reggina ha militato nella Vis Pesaro nella scorsa stagione: “Inizio questa nuova avventura con grande determinazione e umiltà”, ha dichiarato ai canali ufficiali del club: “Entrare a far parte di questa squadra rappresenta per me un’opportunità importante, un punto di partenza per dimostrare il mio valore. Indossare questa maglia sarà per me un onore e una responsabilità. Il mio obiettivo è crescere ogni giorno, dare il 100% in allenamento e in partita, e contribuire a costruire una stagione fatta di soddisfazioni e risultati. Voglio essere pronto quando conta, fare il mio dovere con continuità e dimostrare di meritare questa maglia ogni giorno”.