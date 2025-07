Nardò, arriva l’ex Novoli Alejo Garnica

Nuovo acquisto per il Nardò. Il club, infatti, ha annunciato l’ingaggio di Alejo Garnica, esterno offensivo argentino di nascita ma con cittadinanza italiana. Classe 2004, Garnica è reduce dall’esperienza al Novoli, con cui ha realizzato 15 reti nel corso dell’ultima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Matienzo di Pujato, l’esterno è approdato in Italia nel 2022 vestendo le maglie di Gravina e Bisceglie, prima di approdare al Novoli. Queste le sue prime parole in granata: “Sono molto contento per questa nuova avventura, voglio ringraziare la società per avermi dato fiducia. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author