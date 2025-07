Nardò, arriva il portiere Mattia Piersanti

Il Nardò ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Mattia Piersanti, classe 2003, originario delle Marche. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Vis Pesaro, il giovane estremo difensore vanta già oltre 50 presenze in Serie D, confermandosi come un profilo affidabile e in costante crescita.

Nel corso delle ultime stagioni, Piersanti ha difeso i pali di diverse squadre, tra cui Barletta — dove ha contribuito al raggiungimento dei playoff nel 2022/23 — Flaminia Civita Castellana, Fano e, più recentemente, una formazione toscana. Qualità come reattività, senso della posizione e carisma lo rendono un elemento prezioso, capace di dare solidità e personalità al reparto difensivo granata.

“Sono felice, carico e onorato di indossare questa gloriosa e storica maglia. Arrivo a Nardò con una grossa fame calcistica, metterò tutto me stesso in ogni singolo allenamento, con spirito di disposizione del gruppo, del mister e del suo staff, col fine di poter centrare gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di vedere il Giovanni Paolo II colmo del calore e della passione che sa trasmettere la mia nuova tifoseria. Ringrazio il direttore e la proprietà per questa opportunità”, ha dichiarato Piersanti nei suoi primi commenti da giocatore del Nardò.

