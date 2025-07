Nardò: arriva De Luca dalla Virtus Francavilla

L’AC Nardò ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo rinforzo per il centrocampo: si tratta di Alessandro De Luca, classe 2001, proveniente dalla Virtus Francavilla. La società granata, da sempre attenta a individuare profili di qualità e carattere, considera l’acquisto del giovane centrocampista un ulteriore passo nel rafforzamento della rosa.

Le prime dichiarazioni del giocatore evidenziano entusiasmo e determinazione. “Sono molto contento di far parte di questo gruppo e di questa società, e di una piazza così calda e importante. Sono pronto per questa nuova avventura e a dare il massimo per questa squadra, partita dopo partita. Sono un giocatore che ama dare l’anima in campo, aiutare i compagni e cercare sempre di dare il massimo. Mi piace molto inserirmi ed accompagnare l’azione, non vedo l’ora di iniziare a giocare per questa piazza così importante.”

La dirigenza dell’AC Nardò ha accolto con soddisfazione l’arrivo di De Luca, definendolo “un innesto prezioso per il centrocampo, che porterà qualità, grinta e mentalità vincente”. Un elemento che, secondo il club, incarna pienamente lo spirito e i valori della squadra.

