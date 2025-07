Nardò, Antico: “Vogliamo continuare il percorso iniziato lo scorso anno”

Sono giorni caldi in casa Nardò. Negli ultimi giorni, infatti, i granata hanno annunciato diverse conferme e nuovi arrivi, andando a puntellare la squadra di De Sanzo. Una scelta ragionata frutto di esperienza, come dichiarato dal presidente del Nardò Alessio Antico nel corso dello Speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud: “Abbiamo iniziato da poco perché ci piace chiudere prima la vecchia stagione prima di iniziare la nuova. Vogliamo continuare il lavoro iniziato lo scorso anno e rafforzare la squadra senza nomi altisonanti. Vogliamo chiudere il 70/80% della rosa prima della partenza in ritiro”.

In merito alle altre probabili conferme e nuovi arrivi, Antico ha dichiarato “Calderoni e Gatto hanno un altro anno di contratto, mentre con Delvino dovremo incontrarci a breve. Con D’Anna è tutto chiuso, oggi c’è stato l’incontro decisivo e domani probabilmente metteremo nero su bianco. Ancora la rosa non è nemmeno al 50%, restiamo vigili sul mercato senza fare pazzie. C’è tanta concorrenza, con pazienza cercheremo di convincere i calciatori del nostro progetto. Vogliamo fare un passo in più rispetto allo scorso anno, in cui saremmo potuti arrivare più in alto ma è stato un anno di ricostruzione. Abbiamo provato a trattenere Axel Lucas, abbiamo scommesso su di lui ma ha scelto una piazza importante come Siena. Comprendiamo la sua scelta”

