Nardò, Antico ad Antenna Sud: “Oggi riunione al Comune, pronti per eventuale ripescaggio”

Il Nardò non ha ancora perso le speranze di promozione in Serie C nel girone H, ma pensa anche a un eventuale ripescaggio. A dichiararlo è stato l’amministratore delegato del club pugliese Alessio Antico ai microfoni di Antenna Sud. L’obiettivo è appunto quello di farsi trovare pronti per un eventuale ripescaggio in Serie C qualora non dovesse arrivare la promozione diretta. La Cavese si trova infatti al momento a +4 proprio sul Nardò a tre giornate dal termine ed è vicina all’obiettivo prefissato.

A fare il punto sulla questione Nardò è stato l’ad Alessio Antico, che ai microfoni di Antenna Sud ha dichiarato: “Questa mattina abbia fatto una riunione presso il comune per fare il punto sulla situazione stadio dopo le notizie che abbiamo già dato nel comunicato di qualche settimana fa. Abbiamo studiato un programma per provare ad adeguare lo stadio alla Lega Pro per farci trovare pronti in vista di un eventuale ripescaggio. Inizieremo subito i lavori con l’amministrazione. Le priorità saranno illuminazione e seggiolini. Ovviamente però prima dobbiamo chiudere al meglio questo campionato”.

Idee chiare dunque per la società pugliese, che sta provando a raggiungere la Serie C sul campo ma non nasconde di voler tentare anche un eventuale ripescaggio.

Condividi su...



Linkedin

email