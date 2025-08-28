28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Nardò: 45enne ustionato dal ritorno di fiamma

Radio Antenna Sud 28 Agosto 2025
centered image

A Sant’Isidoro, località del comune di Nardò in provincia di Lecce, un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un “ritorno di fiamma” mentre era intento a ravvivare il fuoco del barbecue. Secondo quanto appreso, il 45enne sarebbe stato investito in pieno volto da una violenta fiammata di ritorno mentre, con del liquido infiammabile, era intento a riattizzare la fiamma del barbecue. L’uomo è stato immediatamente soccorso e portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce dove i medici hanno riscontrato gravi ustioni al viso. Ora ricoverato in rianimazione.

