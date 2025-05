Napoli, Raspadori: “Partita dura, ma contava vincere”

L’attaccante, match winner al Via del Mare: “Battere il Lecce non era scontato”

Al termine della gara vinta a Lecce, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano che porta ai risultati, al di là dei singoli episodi: “Ci sono gol importanti che si ricordano, ma quello che conta davvero è il lavoro che facciamo ogni giorno per vincere partite come questa”.

Intervistato da Dazn, l’attaccante azzurro ha ammesso che non è stata semplice: “Abbiamo affrontato delle difficoltà, non siamo riusciti a mettere in campo tutto quello che avevamo preparato. Per noi era una partita molto difficile e portarla a casa non era affatto scontato”.

Ora lo sguardo è rivolto alle ultime tre giornate di campionato, con la consapevolezza che ogni passo può essere decisivo: “Siamo alla fine, mancano tre partite e il prossimo impegno è fondamentale. Dobbiamo pensarla così: una alla volta, con la prossima che è sempre la più importante”.

