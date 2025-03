Napoli-Inter, Calvarese critica Doveri: “Mancano due rigori”

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervenuto su Tuttosport, ha analizzato la direzione di gara di Doveri in Napoli-Inter, evidenziando due episodi controversi: “Mancano due rigori”.

Il primo riguarda un intervento di McTominay su Dumfries: “L’olandese colpisce il pallone, ma il centrocampista arriva in ritardo e lo travolge con il gomito e il corpo. In situazioni simili, in questa stagione, sono stati assegnati rigori, e anche in questo caso la scelta più corretta sarebbe stata il penalty”.

Poco dopo, è il Napoli a protestare per un tocco di mano dello stesso Dumfries su un tiro di Spinazzola: “Il braccio sinistro è alto, staccato dal corpo e si muove verso il pallone. Anche qui manca un rigore”.

Due episodi che hanno fatto discutere e alimentato le polemiche post-partita.

