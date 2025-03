Napoli, inaugurata la BMT: Santanchè elogia il turismo del Sud

NAPOLI – La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha inaugurato oggi la XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 15 marzo.

“La BMT è fondamentale per tutta l’Italia. Il turismo è in ottima salute grazie agli imprenditori, ai lavoratori e al governo, che sta creando le condizioni per farlo prosperare ancora di più”, ha dichiarato la ministra.

Santanchè ha sottolineato la crescita del Mezzogiorno e la necessità di destagionalizzare l’offerta turistica, valorizzando non solo le mete più celebri come Napoli, Sorrento, Ischia e Capri, ma anche le località meno conosciute.

La BMT, organizzata da Progecta, si conferma una delle fiere più importanti del settore. “È la più amata dalle agenzie di viaggio perché è la più affollata e completa”, ha spiegato il patron Angioletto De Negri.

All’evento inaugurale, moderato da Valentina della Corte, hanno partecipato il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, la presidente di Enit Alessandra Priante, l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci, l’assessora comunale Teresa Armato e il deputato di FdI Gianluca Caramanna.

Cirielli ha evidenziato l’importanza della BMT come vetrina internazionale, con la partecipazione di 50 Paesi stranieri. Priante ha ribadito che l’Italia è il Paese più desiderato al mondo, mentre Caramanna ha sottolineato il ruolo trainante del turismo per l’economia del Sud e il crescente interesse per un turismo di qualità e alto-spendente.

