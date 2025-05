Napoli, Conte: “Temevo il Lecce, mandato un segnale forte”

Il tecnico dopo la vittoria al Via del Mare: “Successo pesantissimo per noi. Nessuno ricorderà il secondo posto, conta solo vincere

La vittoria sul campo del Lecce rappresenta per il Napoli un passo importante verso il quarto scudetto. E lo stesso Antonio Conte non lo nasconde. “È una tappa importante, non posso mentire. Nonostante le difficoltà, stiamo andando avanti. Oggi abbiamo giocato con Olivera centrale, ma questa è una squadra che risponde sempre”, ha dichiarato il tecnico azzurro.

Conte ha sottolineato i progressi del gruppo e l’importanza dell’equilibrio mentale in questo finale di stagione: “Siamo cresciuti tanto rispetto a dove siamo partiti. Pareggiare o vincere in questo momento può davvero cambiarci la vita. A fine gara non ero arrabbiato, solo molto stressato. Marin aveva fatto bene col Monza, ma adesso serve esperienza”.

Il tecnico ha poi messo in chiaro il peso del risultato e il valore simbolico di questo successo: “La storia non si scrive arrivando secondi o giocando bene. La storia si scrive vincendo, e gli altri poi la leggono”.

Conte ha anche rivolto un pensiero alla società giallorossa e alla recente scomparsa di Graziano Fiorita: “Temevo questa partita. Il Lecce arrivava da un pareggio con l’Atalanta e da un dolore grande. Vivere un dramma del genere non è semplice, sono vicino alla società e ai tifosi”.

Infine, l’allenatore ha riconosciuto che nella parte finale del match la tensione ha preso il sopravvento: “Ci serviva un messaggio positivo, e questa vittoria è pesantissima. A un certo punto abbiamo smesso di essere propositivi e ci siamo chiusi, perché l’importanza dei tre punti ha avuto il sopravvento”.

