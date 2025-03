Napoli, cambio al comando Interregionale Sud Italia della GdF

NAPOLI – Si è svolta a Napoli la cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Sud Italia della Guardia di Finanza. Presso la caserma Zanzur, sede del Comando Interregionale dell’Italia meridionale delle Fiamme Gialle, Francesco Greco, Generale di Corpo d’Armata subentra Vito Augelli, Generale di Corpo d’Armata.

Presenti Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Giardia di Finanza, e, tra le tante autorità, i comandanti regionali di Puglia (Generale Geremia) e di Basilicata (Generale Pennoni), oltre ai Comandanti regionali di Molise e Campania.

Hanno partecipato alla cerimonia anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Vito Bardi, governatore della Basilicata, il magistrato Nicola Gratteri, i vertici dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, oltre ai rappresentanti delle Forze Armate: Marina Militare ed Esercito.

Il Generale Vito Augelli, nel suo intervento di commiato, ha espresso gratitudine e ammirazione nei confronti dei militari della Guardia di Finanza: “La stima e la considerazione che il Corpo può nutrire da parte dei cittadini è merito vostro. I risultati ottenuti sono frutto di un lavoro di squadra. Ai comandanti regionali va il mio grazie, ognuno di loro è riuscito a far sentire tutti i collaboratori fieri del loro servizio. Carissimi finanzieri del Comando Interregionale, grazie per il lavoro svolto. Il successo di un’organizzazione così complessa è merito del lavoro di tutti”.

Così il Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco: “Assumo oggi l’incarico di Comandante interregionale Sud Italia: con le altre Forze dell’ordine e Forze Armate sapremo condividere un proficuo percorso. Non esistono temi operativi troppo controversi per non essere risolti, è quanto ho imparato in quasi 40 anni nella Guardia di Finanza. A voi tutti voi e alle vostre famiglie va la mia considerazione”.

Il Comandante Generale Andrea De Gennaro: “L’Italia meridionale ha problematiche di grande importanza, come a Caivano e nella provincia di Foggia. Dai riassunti che ogni giorno giungono alla mia attenzione, noto quanto sia forte l’impegno di tutti i finanzieri dell’Italia meridionale. Spesso ricevo lettere di compiacimento e ringraziamento per l’attività che viene svolta dai nostri militari della Fiamme Gialle. Un ringraziamento al Generale Augelli per il lavoro svolto e un augurio di buon lavoro al Generale Greco”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author