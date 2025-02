Nancy Dell’Olio denuncia Emiliano: “Mi hanno presa in giro”

Nancy Dell’Olio, ex ambasciatrice della Puglia nel mondo, ha deciso di denunciare il governatore Michele Emiliano. Lo ha rivelato in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, spiegando di essere stata ingannata sulle prospettive del suo incarico con la Regione.

Dell’Olio sostiene che le fosse stato promesso un rinnovo del contratto, ma alla fine sarebbe rimasta senza incarico: “Mi hanno presa in giro. C’è stata malafede”, ha dichiarato. Secondo la sua ricostruzione, dopo proroghe semestrali, avrebbe continuato a lavorare per un anno e mezzo aspettando un nuovo bando e la formalizzazione dell’accordo. Tuttavia, non sarebbe mai arrivata una comunicazione chiara sul suo futuro professionale.

L’ex ambasciatrice afferma di aver inviato una diffida a Emiliano e alla Regione circa un anno fa, ma senza ricevere alcuna risposta. Il suo incarico era iniziato nel 2019 nell’ambasciata italiana a Londra, con un contratto di sei mesi rinnovabile. Alla fine del 2020, però, l’ex assessore alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray, commissariò Pugliapromozione, sospendendo tutte le proroghe dei contratti.

Dell’Olio sostiene che in quel periodo tutti la rassicurarono su un rinnovo che poi non arrivò: “Sarebbe bastato dirmi che la mia consulenza non era più necessaria. Mi fidavo, col senno di poi non avrei dovuto”. Infine, racconta di aver cercato un confronto diretto con Emiliano senza successo e di aver vissuto un forte stress psicologico: “Per questa storia sono in cura da un neurologo da circa due anni”.

