Nadia Cassini, il ricordo commosso di Lino Banfi: “Soffriva molto”

Si è spenta a 76 anni Nadia Cassini, icona indiscussa della commedia sexy all’italiana tra gli anni ’70 e ’80. L’attrice è morta nel pomeriggio di martedì 18 marzo nella sua casa di Reggio Calabria, dopo una lunga malattia.

Nata a New York nel 1949 come Gianna Lou Müller, era figlia del compositore tedesco Harrison Müller e di Patricia Noto, americana di origini italiane. Il cognome d’arte, Cassini, lo adottò dopo il matrimonio con il noto giornalista Igor Cassini Loiewski.

Nadia Cassini ha conquistato il pubblico con ruoli ironici, sensuali e iconici in film che hanno segnato un’epoca, al fianco di attori come Lino Banfi, che oggi la ricorda con affetto e dolore: «So che ultimamente soffriva molto per un male incurabile — ha detto su Instagram — mi è dispiaciuto tanto».

Un volto indimenticabile, legato alla spensieratezza di un cinema popolare che ha fatto epoca.

