Isole Tremiti: il ministro Musumeci incontra gli amministratori

ISOLE TREMITI. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, è in visita alle Isole Tremiti, accolto dall’Amministrazione comunale e da una delegazione di sindaci del territorio costiero del PNG di cui l’arcipelago ne è parte integrante in qualità di Are Marina Protetta.

Insieme alla Senatrice Annamaria Fallucchi promotrice dell’evento, stanno ascoltando tutti i sindaci dell’arcipelago per raccoglierne istanze e trovare insieme una strategia di crescita e di sviluppo.

📺Servizio ed approfondimenti nel tg di Antennasud delle ore 20.00

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

