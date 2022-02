Taranto, Musillo candidato sindaco di Grande Alleanza

TARANTO – Sintesi trovata. Dopo un’altra giornata di riunioni, trattative e qualche asperità. Sarà Walter Musillo il candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto composta da Patto per Taranto e centrodestra. Le ultime perplessità di Fratelli d’Italia (Musillo in passato è stato segretario del PD) sarebbero state superate in serata dopo un vertice ristretto con il designato.

Musillo rappresenterà una coalizione molto ampia che va da Sds ad At6 e Fratelli d’Italia e sfiderà il sindaco uscente Rinaldo Melucci, candidato di centrosinistra, l’indipendente Abbate, Battista di Una città per cambiare e, forse, Albanese per La voce di Taranto.

La candidatura di Musillo sarà presentata ufficialmente domani mattina, domenica 20 alle 10.30 presso l’Hotel Salina di Taranto.