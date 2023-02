SANREMO – C’è un po’ di Puglia anche in questo Sanremo 2023. Si apre questa sera la 73esima edizione del festival della canzone italiana e a inaugurare la kermesse ci sarà la barese Anna Oxa che con il suo brano ‘Sali – canto dell’anima’ si porta a quota 14 per numero di partecipazioni dopo aver vinto la prima volta in coppia con Fausto Leali nel 1989 con Ti lascerò, e la seconda nel 1999, da solista con Senza pietà. Ma non sarà l’unica pugliese. Lo è praticamente d’adozione, la cantante romana Elodie che ha vissuto qualche anno proprio in Salento e che con la Puglia ha stretto un legame a doppio filo dopo il film del bitontino Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, pellicola che le ha permesso di affermarsi anche come attrice. Ad accompagnare Elodie, inoltre, ci sarà la compositrice salentina Carolina Bubbico che sul quel palco ci sarebbe già dovuta arrivare qualche anno fa, nel 2019, con Achille Lauro per Rolls Royce, decisione cambiata all’ultimo e che ha escluso la maestra d’orchestra. E poi ancora, la serata di mercoledì 8 vedrà come super ospite, insieme a Massimo Ranieri, Al Bano Carrisi che tornerà a Sanremo dopo la partecipazione in coppia con Romina Power e il brano ‘Raccogli l’attimo’, in gara nel 2020. Un po’ di Bari ci sarà anche nella serata finale di sabato 11 quando a calcare il red carpet dell’Ariston ci sarà Luisa Ranieri, alla vigilia ultima puntata della fiction di successo Le indagini di Lolita Lobosco. E intanto, mentre i bookmakers danno per favoriti cantanti non pugliesi, la politica si interessa alle canzoni gender fluid e le squadre del Fantasanremo si moltiplicano di ora in ora, non possiamo che aspettare e vedere quali altre magie farà uscire dal cilindro il direttore artistico Amadeus per rendere anche questa 73esima edizione la più vista della storia del festival.

Condividi su...



Linkedin

email