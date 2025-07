Musica, parole e ricordi: a Grottaglie una notte con Massimo Ranieri

Le Cave di Fantiano si preparano ad accogliere Massimo Ranieri, protagonista con il suo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, in scena domenica 27 luglio alle ore 21.30. L’evento, organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia, rappresenta una delle tappe più attese del tour nazionale che sta riscuotendo grande successo. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e presso le rivendite autorizzate.

Lo spettacolo propone un format originale, che unisce musica, teatro e narrazione, offrendo al pubblico un racconto carico di emozioni. Ranieri, artista tra i più amati del panorama italiano, alterna classici del suo repertorio a brani inediti e monologhi autobiografici, in un percorso che tocca corde intime e collettive.

“Tutti i sogni ancora in volo” è anche il titolo del programma televisivo andato in onda su Raiuno, oltre che della produzione musicale che accompagna questo tour. Sul palco, Ranieri interpreterà successi come “Erba di casa mia” e “Perdere l’amore”, ma anche brani firmati da autori come Ivano Fossati, Pino Donaggio, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi, Tiziano Ferro e Nek.

Particolarmente significative saranno le esecuzioni di “Lettera al di là dal mare”, premiata con il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2022, e “Tra le mani un cuore”, presentata alla 75ª edizione del Festival.

Lo spettacolo, prodotto da Marco De Antoniis, si avvale di una scenografia rinnovata e della presenza di una big band composta da musicisti di alto profilo: Seby Burgio al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere, Pierpaolo Ranieri al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino, Max Filosi al sax, Cristiana Polegri alla voce e al sax.

Nel suggestivo scenario delle Cave di Fantiano, Ranieri porterà in scena uno spettacolo che è insieme concerto, teatro e confessione, in cui ogni brano si trasforma in racconto e ogni racconto in emozione condivisa. Un’occasione unica per vivere una serata all’insegna della musica d’autore e della grande interpretazione sotto il cielo di Grottaglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author