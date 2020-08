Musica | Emma Marrone ha sconfitto definitivamente il tumore

Condividi

Finalmente è arrivata la notizia che tutti i suoi fan aspettavano: Emma Marrone ha sconfitto definitivamente la sua malattia: Dopo un travaglio durato anni ce l’ha fatta.

Agli inizi di giugno, la cantante aveva scritto su Instagram : «Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Quella speranza, oggi, è più forte che mai.

La cantante ha raccontato di voler essere una giurata in grado di far crescere i propri artisti, prima ancora di puntate alla vittoria del programma. Emma Marrone racconta di essere uscita dalla malattia in modo definitivo e parla della aspettative sul suo ruolo da giurata nella nuova edizione di X-Factor.