Musica e cultura: al MArTA di Taranto concerto degli studenti del Liceo Archita

Sabato 22 marzo il Museo Archeologico Nazionale di Taranto accoglierà una speciale esibizione musicale a cura degli studenti del Liceo Statale Archita. L’iniziativa, pensata per unire arte e patrimonio culturale, offrirà ai visitatori mini-concerti gratuiti nell’area di ingresso del museo.

“È un modo per aprire ancora di più il Museo all’esterno”, spiega la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Stella Falzone. “Chiunque potrà assistere gratuitamente alle performance di questi giovani musicisti, che si svolgeranno respirando la brezza della primavera culturale di cui si faranno artefici”.

Le esibizioni, della durata di mezz’ora ciascuna, si terranno alle ore 10:00, 11:00 e 12:00. Il progetto nasce all’interno del percorso formativo del Liceo Musicale Archita e mira a consolidare una formazione cameristica stabile.

“Si tratta quindi di un lavoro in itinere che trae linfa vitale dalle occasioni culturali di prestigio come questa e che tenta di affermarsi nel panorama artistico della città”, sottolineano dal Liceo Archita, diretto dalla dirigente Annarita Vozza.

Il programma musicale

Il repertorio della giornata prevede l’esecuzione della Sonata n. 8 in do minore per pianoforte di Ludwig van Beethoven, nella versione per pianoforte e orchestra da camera curata dal docente Paolo Battista, anche direttore della formazione. L’arrangiamento mantiene intatta la parte pianistica originale, arricchendola con un accompagnamento orchestrale.

Il laboratorio cameristico del Liceo Archita ha sviluppato questa interpretazione nel corso degli anni, fino a portarla a compimento con il concerto al MArTA, sotto la guida dei professori Paolo Battista e Luca Marri.

I protagonisti dell’evento

Gli studenti che si esibiranno nel concerto sono:

Giulia Milella Kotone (pianoforte solista e flauto traverso)

(pianoforte solista e flauto traverso) Giovanni Martella (oboe)

(oboe) Piergiorgio Mingolla (clarinetto)

(clarinetto) Vittorio Cuccaro (fagotto)

(fagotto) Swami Panico e Caterina Cuccaro (violini)

e (violini) Aurora Fincato (viola)

(viola) Davide Maria Pasca (violoncello)

(violoncello) Mattia Colella (contrabbasso)

La visita alle collezioni del museo, inclusa la mostra Penelope e l’esposizione della Lex Municipii, sarà possibile previo acquisto del biglietto d’ingresso al costo di 10 euro.

