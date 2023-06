Musica: Destinazione Taranto per Gianluca Grignani

Il 7 agosto, all’Elephant Park di Marina di Ginosa (TA), il cantautore, chitarrista e produttore discografico Gianluca Grignani si esibirà dal vivo, in un concerto prodotto da Anonima Group e Uncode concerti. Apertura cancelli ore 19:00, inizio concerto ore 21:30.

Ha venduto complessivamente circa 5 milioni di dischi certificati da FIMI, tra cui un disco di diamante (Destinazione Paradiso, uno degli album più venduti del 1995), quattro dischi di platino (La fabbrica di plastica, Sdraiato su una nuvola, Uguali e diversi, Il re del niente), e due dischi d’oro (Campi di popcorn, Romantico Rock Show).

Nel 2013 attraverso un sondaggio indetto dalla rivista Rolling Stone, La fabbrica di plastica è stato decretato il miglior brano rock italiano. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i tanti, un Telegatto, la Grolla d’oro per il cinema a Saint Vincent per la colonna sonora del film Che ne sarà di noi, il Premio Mia Martini, il Premio Barocco e tre volte il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dei suoi album.

Dal suo esordio, sia per la musica, sia per la poetica dei suoi testi, è considerato uno dei principali esponenti dell’inquietudine generazionale degli anni novanta, guadagnandosi così l’appellativo di poeta maledetto.

Grazie ai suoi lavori fuori dagli schemi, già nei primi anni della sua carriera, viene considerato uno dei pilastri della musica rock italiana.

È soprannominato “The Joker” dai suoi fan, dal brano omonimo dell’album Campi di popcorn.

