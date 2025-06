Musica, danza e ambiente, torna Ritmo Ecologico a Torre a Mare

BARI – Un’azione di clean up con sottofondo musicale; una sfilata danzante che ha attraversato alcuni dei luoghi maggiormente frequentati e ad alto transito nel periodo estivo nel quartiere. Il tutto accompagnato da un furgoncino, dotato di sound system, sul quale si sono esibiti artisti della scena musicale contemporanea che con i loro dj set hanno richiamato l’attenzione dei passanti invitandoli a partecipare, con pinze e sacchetti, alla raccolta dei rifiuti.

A Torre a Mare quarta edizione di Ritmo ecologico, la manifestazione danzante per l’ambiente, organizzata dall’Associazione Culturale Domus, collettivo sperimentale fondato a Bari nel 2023, nato per realizzare iniziative incentrati sulla promozione musicale e la cultura di ampio genere. Il via dalla piazzetta del Porto per poi proseguire con la partenza e la pulizia straordinaria delle strade e delle piazze urbane, delle aree costiere e delle calette del tratto da via dei Trulli a piazza Abba Garima.

