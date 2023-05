Musica: Al Bano festeggia i suoi 80 anni

Oggi, sabato 20 maggio, Albano Carrisi da Cellino San Marco (Brindisi), per tutti Al Bano, celebra il suo ottantesimo compleanno. Per l’occasione, ha registrato all’Arena di Verona “4 Volte 20″, un concerto spettacolo che si preannuncia sontuoso e commovente, durante il quale ripercorrerà la sua carriera insieme a tutti i suoi amici: Gianni Morandi, Renato Zero, Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Arisa, Umberto Tozzi. Sarà presente anche la famiglia: i suoi cinque figli e Romina Power”. Il concerto andrà in onda il 23 maggio in prima serata su Canale 5.

