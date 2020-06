Musica | 30/6 primo concerto dopo il lockdown al Petruzzelli

Condividi

Torma la musica nel Teatro Petruzzelli con un concerto ad ingresso gratuito su prenotazione, aperto alla cittadinanza. Martedì 30, alle ore 19.30, sarà sul palco l'orchestra d'archi del Teatro Petruzzelli, diretta da Roberta Peroni, per celebrare il ritorno della grande musica nel cuore del capoluogo pugliese. Sarà il primo concerto dopo il lockdown. Un nuovo abbraccio alla città di Bari, in attesa del ritorno a pieno ritmo delle attività, auspicabilmente nel mese di settembre, con l'opera L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Durante il concerto saranno eseguiti: Eine kleine Nachtmusik di Wolfgang Amadeus Mozart, Simple Symphony di Benjamin Britten, Serenata per archi Op. 22 di Antonin Dvořák, Antiche danze ed arie per liuto e III Suite di Otorino Respighi, Variazioni su un tema elisabettiano (Variazioni sul Canone di Sellinger), Quick and Gay dìì Benjamin Britten, Finale e Fuga à la gigue di William Walton. Il concerto sarà riservato ad un massimo di 200 spettatori, come stabilito dall'ordinanza 255 della Regione Puglia. Sarà possibile prenotarsi a partire da sabato 20 giugno a martedì 30 giugno, esclusivamente scrivendo alla mail botteghino@fondazionepetruzzelli.it. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo, farà fede la data e l'orario della mail.