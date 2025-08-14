Museo MarTa e Città di Ugento insieme per il Premio Zeus

Torna il connubio tra Museo archeologico nazionale di Taranto e Comune di Ugento, che proprio nella sede tarantina ha presentato l’edizione 2025 del Premio Internazionale di Archeologia – Città di Ugento intitolato al capolavoro della bronzistica tardo-arcaica dello Zeus
potrebbe interessarti anche
Taranto, M5S: “Urso? Ricatto di facciata”
Peacelink e Giustizia per Taranto ad Urso: “Impianti non conformi”
Taranto, scooter contro auto: due feriti gravi
Ex ilva intesa con Governo, Marescotti: «Un’operazione di immagine»
Montemesola, successo per “Notte in bianco del Marchese”
Scalera: “Dopo l’accordo su ex Ilva, Taranto guardi oltre l’acciaio”