Museo MarTa e Città di Ugento insieme per il Premio Zeus

Laura Milano 15 Agosto 2025
centered image

Torna il connubio tra Museo archeologico nazionale di Taranto e Comune di Ugento, che proprio nella sede tarantina ha presentato l’edizione 2025 del Premio Internazionale di Archeologia – Città di Ugento intitolato al  capolavoro della bronzistica tardo-arcaica dello Zeus

 

 

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

centered image

