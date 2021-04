Avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua Lancia Y, per poi finire fuori strada e sbattere fatalmente contro un albero. Non c’è stato nulla da fare per un 89enne di Muro Leccese, morto nel sinistro verificatosi nel pomeriggio di oggi nelle campagne, a pochi chilometri del centro abitato. Sul posto, 118 e carabinieri.