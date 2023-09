TARANTO – Momenti drammatici quelli vissuti oggi in Tribunale a Taranto. Un uomo era atteso per un’udienza nell’Aula B, ma non è mai arrivato perché ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale (ne parliamo in un articolo a parte su questi sito ndr) proprio mentre si recava all’appuntamento con la giustizia. Il giudice, dopo aver appreso del decesso, ignaro della presenza dei genitori della vittima, lo ha comunicato ai presenti in aula annunciando l’annullamento del procedimento. Inevitabile la disperazione dei genitori che sono venuti a conoscenza della tragedia in quel momento: in particolare si sono registrate le urla strazianti della madre del 46enne. Sono stati vissuti attimi grande tensione: in aula si trovavano anche altri parenti della vittima. In breve si è scatenato un trambusto tale da richiedere l’intervento dei Carabinieri: pare siano state danneggiate anche alcune suppellettili, in aula sono giunti anche i sanitari del 118.

