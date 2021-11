PULSANO- Tragedia alle prime luci dell’alba sulla strada 109 che collega San Giorgio Jonico a Pulsano: perde la vita T. T. una donna di 51 anni di Grottaglie. Sul posto sono giunti i carabinieri di Taranto, i Vigili del fuoco e il carro attrezzi per rimuovere il veicolo dalla strada.

È accaduto alle 5.30 circa, di oggi, 8 nobembre, sulla strada provinciale 109, quando una Fiat Cinquecento di colore grigio con alla guida T.T. di 51 anni di Grottaglie è finita fuori strada, ribaltandosi più volte e interrompendo la sua corsa su un muretto a secco. Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei militari di Taranto, giunti repentimante sul posto insieme al 118. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari non c’è stato nulla da fare per la donna di 51 anni e ne hanno constato il decesso.

Sul posto anche il carro attrezzi del pronto intervento per mettere in sicurezza l’auto finita fuori strada e trasportarla via dalla strada. I carabinieri di Taranto, nel frattempo, hanno diretto il traffico verso strade limitrofe alla zona in cui si è consumata la tragedia.