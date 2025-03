Muore Bruno Pizzul, tra le voci più amate del calcio nazionale

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, si è spenta oggi una delle voci storiche del calcio italiano. All’età di 87 anni è morto Bruno Pizzul telecronista della Rai che per 16 anni ha commentato le partite della nazionale italiana di calcio. E’ morto all’ospedale di Gorizia, nella sua terra di origine: era nato ad Udine, un passato da ex calciatore e poi dal 1969 fu assunto in Rai. Pacato e competente, disponibile e cortese con tutti, ha fatto vivere momenti di grande passione grazie alle sue telecronache. Negli anni ‘70 si alternava con Nando Martellini nel commento delle telecronache delle gare di campionato di serie A e serie B tutte le domeniche, quando la Rai in serata mandava in onda un tempo di una gara di A ed un tempo di una gara di serie B. Commentatore e conduttore di tante fortunate trasmissioni nazionali come “Domenica Sprint” e la “Domenica Sportiva”, sarà ricordato per professionalità e grande competenza, ma soprattutto il suo linguaggio forbito e ricercato che ha fatto scuola per le nuove generazioni. Ha raccontato i mondiali delle Notti magiche in Italia nel 1990, era l’Italia di Schillaci. Bruno Pizzul aveva grande senso di appartenenza quando commentava la nazionale di calcio: spesso diceva “noi” riferendosi alla squadra azzurra, passate alla storia tante sue espressioni durante le gare della nazionale, tra queste: “Eh soffriamo!”

Addio caro Bruno e grazie!

