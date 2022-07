BARI – La Bari calcistica non parla d’altro nelle ultime ore dopo che il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità la proroga allo stop delle multiproprietà nel calcio a giugno 2028. Dunque, ben quattro anni in più rispetto alla precedente scadenza che la stessa Figc nel settembre 2021 aveva fissato al giugno 2024. Per la famiglia De Laurentiis e il loro avvocato Grassani è assolutamente una buona notizia perché non c’è quel cappio al collo della vendita entro due anni o del Napoli o del Bari, ma in tal senso la piazza biancorossa è divisa tra chi la pensa come sir Luigi e Aurelio e chi invece è preoccupato per un limbo che costringerebbe il club biancorosso a vivacchiare in serie B fino a quando non ci sarà la vendita e dopo l’ultima decisione di Gravina, sulla carta potrebbero trascorrere addirittura altri sei anni. Più di un lustro dunque, troppo per i baresi che vivono da sempre la serie b come una categoria troppo scomoda, cosa che in passato hanno rinfacciato per anni alla famiglia Matarrese. Si ringrazia la famiglia De Laurentis per aver traghettato il club barese dalla serie D alla B, ma ora cosa succederà? Per rendere la situazione più tranquilla servirebbe intanto una campagna acquisti più di peso, che sia coerente con un progetto ambizioso e poi servirebbe maggiore chiarezza sulle strategie future. Se è vero che Aurelio ha già ricevuto in passato due o tre proposte di acquisto per il Bari e le ha rifiutate, da oggi sarebbe opportuno coinvolgere una piazza che al momento proprio serena non è.