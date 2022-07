ROMA – A pochi giorni dall’esordio in Coppa Italia contro il Padova tiene banco il nodo multiproprietà, ma questa volta le notizie per la famiglia De Laurentiis sono ottime. La FIGC ha concesso altro tempo (fino al 2028 – 2029) ai presidenti che posseggono più di una società per cedere uno dei due club, a patto di rinunciare alla causa civilistica (innanzi alla quale le norme federali hanno un peso minore). Ricordiamo che la FIGC aveva stabilito il 2024 come limite temporale entro il quale le società dovevano risolvere la questione. Inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già perso due gradi di giudizio contro la Federazione in merito a tale problematica. La Filmauro era pronta ad arrivare davanti al tribunale del tar del Lazio per far valere i propri diritti, ma con la mano tesa della giustizia sportiva tutto si ferma. A dire il vero in Italia dopo la cessione di Lotito della Salernitana sono rimasti in piedi solo due casi di multiproprietà: quella della famiglia De Laurentiis (Napoli–Bari) e quella di Setti (Verona–Mantova). Insomma una grande apertura da parte di Gabriele Gravina stata garantita. Intanto la squadra prosegue la preparazione in vista della gara di Coppa Italia contro il Padova si giocherà sul neutro di Salerno, città che ormai vede la multiproprietà alla spalle.