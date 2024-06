Multiproprietà, Leccese: ‘Comprensibile sofferenza tifosi del Bari’

Vito Leccese ha accettato l’invito della tifoseria del Bari a partecipare alla manifestazione di sabato pomeriggio a difesa della squadra della città. «Come ho detto ai rappresentanti della tifoseria, non sono mai stato un appassionato di calcio, a maggior ragione, da candidato sindaco, non ho nessuna intenzione di strumentalizzare le vicende della squadra a fini elettorali. Ho accettato il loro invito perché le parole di Aurelio De Laurentiis hanno segnato una cesura difficilmente ricucibile tra società e città, ed è quindi comprensibile la crescente insofferenza della tifoseria rispetto alla multiproprietà”, ha spiegato Leccese.

”Rilevo, peraltro, che tra alcuni mesi scadrà la concessione per lo stadio, le cui condizioni erano state definite in un contesto profondamente diverso. Dobbiamo dunque rinegoziare quell’accordo, rimodulandolo rispetto alla nuova situazione, che vede tra le altre cose il San Nicola completamente rinnovato a spese della collettività per accogliere il pubblico barese. A prescindere da ogni valutazione, ribadisco che lavoreremo, per quel che ci compete, per consentire alla squadra del Bari, che è un bene di tutti i cittadini, di ambire ai traguardi che più competono a questa tifoseria e a questa città”, ha concluso Leccese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author