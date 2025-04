Multe stradali, in Puglia incassati 22,7 milioni: Bari e Taranto in testa

Nel 2024 i Comuni pugliesi hanno incassato complessivamente 22,7 milioni di euro da multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada. È quanto emerge da un’analisi di Facile.it sui dati SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), che evidenzia come le casse più “ricche” grazie agli automobilisti indisciplinati siano quelle di Bari, con 11,1 milioni di euro, e Taranto, con 4,1 milioni.

Seguono Foggia (1,8 milioni), Trani (1,7 milioni), Brindisi (1,6 milioni) e Andria (1,4 milioni), mentre Barletta, con appena 1 milione, chiude la classifica delle città capoluogo. Bari guida anche la graduatoria per incasso pro capite, mentre Barletta risulta ultima anche in questa voce, con 10,9 euro per residente.

Interessante il dato che riguarda i piccoli comuni: Torricella, in provincia di Taranto, con appena 4.110 abitanti, ha incassato quasi 280mila euro, risultando in cima alla graduatoria regionale tra i municipi sotto i 4.500 residenti.

Parallelamente, l’osservatorio di Facile.it segnala un altro dato positivo per gli automobilisti pugliesi: nel corso dell’ultimo anno, i premi medi dell’Rc auto sono calati dell’1%, una leggera ma significativa flessione in un periodo caratterizzato da rincari generalizzati.

