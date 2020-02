Multa e una giornata a porte chiuse al Foggia, la gara con il Brindisi si giocherà senza tifosi

Condividi

Non ci saranno i tifosi nella prossima gara interna del Foggia. La società rossonera è stata punita con una giornata a porte chiuse e con 3000 euro di multa dopo gli incidenti nella gara contro il Cerignola. Queste le motivazioni:

Euro 3.000,00 e 1 gara a porte chiuse CALCIO FOGGIA 1920 Per avere propri sostenitori lanciato una pietra della grandezza di una noce all'indirizzo dei sostenitori della squadra avversaria colpendone uno sul capo con conseguente fuoruscita di sangue e necessario intervento degli operatori sanitari e successivo trasporto in ospedale. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 76.